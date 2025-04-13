تحرك جديد من الزمالك بشأن تجديد عقد عبدالله السعيد

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مهمة مع عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى الزمالك للحفاظ على خدمات اللاعب المخضرم الذي انضم للفريق قادمًا من بيراميدز، وقدم مستويات جيدة ساعدت في تعزيز خط وسط الفريق بخبراته الكبيرة.

وترى الإدارة أن استمرار السعيد يمثل إضافة فنية كبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى عناصر تملك الخبرة داخل الملعب وخارجه.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الجوانب المالية الخاصة بالتجديد، بالإضافة إلى مدة العقد الجديد، وسط رغبة متبادلة بين الطرفين في الوصول لاتفاق نهائي خلال أقرب وقت ممكن.

وكان عبدالله السعيد قد أبدى ترحيبه المبدئي بفكرة الاستمرار مع الزمالك، بشرط تقديره ماليًا بالشكل المناسب، خاصة بعد المجهود الكبير الذي قدمه منذ انضمامه.

وتتطلع إدارة نادي الزمالك لحسم الملف قبل نهاية الموسم لتفادي دخول اللاعب في مفاوضات مع أندية أخرى، وضمان استقرار الفريق فنيًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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