أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يلغي متابعة عارضة الأزياء الأردنية "سارة".. حقيقة إلغاء الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي.. وفاة المنتج الفني صلاح حسن

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

ألغي المطرب حسام حبيب متابعته لحساب عارضة الأزياء الأردنية “سارة”، بعد أن كان من المفترض يرتبطا رسميًا خلال الفترة القادمة، حيث فوجئ جمهور حسام بقراره دون أن يكشف عن السبب وراء ذلك.

ترددت بعض الأخبار حول إلغاء الجزء الثاني من فيلم “شمس الزناتي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بعد أن تم تصوير عدد من مشاهده بالقاهرة، إلا أن التصوير توقف لمدة طويلة، مما جعل البعض يذهب لإلغاء الفيلم بشكل نهائي.

نفت الفنانة ياسمين رئيس انضمامها لفيلم "صقر وكناريا" للفنان محمد إمام.



وأصدر المكتب الإعلامي لياسمين رئيس بيانا جاء فيه: "أكدت شركة كاروتس المسئولة عن إدارة أعمال النجمة ياسمين رئيس أنه لا صحة لانضمام ياسمين رئيس لفيلم صقر وكناريا، وأن ما تم تداوله المواقع غير صحيح ولكن تم نشره بناء علي معلومة خطأ نشرها أحد المواقع بدون التأكد من صحة الخبر".

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة المنتج الفني صلاح حسن والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية.



ونعى الفنان تامر عبد المنعم المنتج صلاح حسن قائلا: “خالص عزائي في وفاة الصديق والمنتج الفني الكبير صلاح حسن. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيلم سيكو سيكو ، واصل فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025.





افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة ورفع الكفاءة، وذلك بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح.

تتنافس ثمانية أفلام في الدورة الخامسة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد 29 أبريل - 5 مايو بواقع خمسة أفلام قصيرة وثلاثة أفلام طويلة بالمنافسة الرسمية للمهرجان، وبحضور مخرجيهم.

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