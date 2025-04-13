بعد ارتباطهما عاطفيا، حسام حبيب يلغي متابعة عارضة الأزياء الأردنية "سارة"

ألغي المطرب حسام حبيب متابعته لحساب عارضة الأزياء الأردنية “سارة”، بعد أن كان من المفترض يرتبطا رسميًا خلال الفترة القادمة، حيث فوجئ جمهور حسام بقراره دون أن يكشف عن السبب وراء ذلك.

ويبدو أن هناك توتر في العلاقة بين حسام حبيب وسارة، والذي أدى إلى إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع استجرام، الذي أصبح علامة هامة لدى الجمهور على خلافات النجوم وأزماتهم

حسام حبيب يكشف حقيقة ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني

وكان قد كشف حسام حبيب في وقت سابق، حقيقة ارتباطه بالأردنية “سارة”، بعد انتشار أخبار حول ذلك الأمر.

وقال حسام في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إنه بالفعل يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، وسوف يعلن خبر ارتباطهما رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف حبيب أن الفتاة التي سوف يرتبط بها ليست مصرية، والتقى بها منذ عدة أشهر بأحد الأماكن العامة على سبيل الصدفة، ونشأت بينهما علاقة صداقة، سرعان ما تحول إلى أعجاب ثم حب، واتفقا على الأرتباط بشكل رسمي، وسوف يقيم حفلًا صغيرًا يحضره بعض المقربين للاحتفال بالخطوبة.

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