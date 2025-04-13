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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم سيكو سيكو أمس

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

فيلم سيكو سيكو، واصل فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، تصدر شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025.

 

إيرادات فيلم “سيكو سيكو”

 وحقق فيلم "سيكو سيكو"، ليلة أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 5 ملايين جنيه، ويكون بهذا قد تخطت إيراداته منذ بداية عرضه حاجز 100 مليون جنيه في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

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سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمر إيرادات سيكو سيكو موسم عيد الفطر

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