ياسمين رئيس تنفي انضمامها لأبطال فيلم صقر وكناريا

نفت الفنانة ياسمين رئيس انضمامها لفيلم "صقر وكناريا" للفنان محمد إمام.

وأصدر المكتب الإعلامي لياسمين رئيس بيانا جاء فيه: "أكدت شركة كاروتس المسئولة عن إدارة أعمال النجمة ياسمين رئيس أنه لا صحة لانضمام ياسمين رئيس لفيلم صقر وكناريا، وأن ما تم تداوله المواقع غير صحيح ولكن تم نشره بناء علي معلومة خطأ نشرها أحد المواقع بدون التأكد من صحة الخبر".

فى سياق آخر، تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على بطولة مسلسل جديد لعرضه خارج سباق رمضان 2026، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمود عبد التواب -توبة-، ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة في الأيام المقبلة للاستقرار على باقي فريق العمل.

مسلسل منتهى الصلاحية

وشاركت ياسمين رئيس في سباق رمضان 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

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