أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة المنتج الفني صلاح حسن والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية.

ونعى الفنان تامر عبد المنعم المنتج صلاح حسن قائلا: “خالص عزائي في وفاة الصديق والمنتج الفني الكبير صلاح حسن. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشارك صلاح حسن في بعض الأفلام منها فيلم الديلر الذي جمع بين النجوم أحمد السقا وخالد النبوي، وفيلم احكي يا شهرزاد الذي أبدعت فيه الفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما كان له دور بارز في فيلم البطل الذي جسّد فيه النجم الراحل أحمد زكي أحد أبرز أدواره".

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