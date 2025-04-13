رئيس تحرير النهار الكويتية عماد جواد بو خمسين مرحبا بزيارة السيسي: فخامة الرئيس حللت أهلًا

عبر رئيس تحرير صحيفة “النهار” الكويتية، عماد جواد بو خمسين، عن ترحيبه بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت.

وقال عماد جواد بو خمسين، فى مقال افتتاحى لصحيفة "النهار" الكويتية بعددها الصادر الإثنين، جاء تحت عنوان: " فخامة الرئيس.. حللت أهلًا ووطئت سهلًا"، أن السيسي يمتلك رؤية ثاقبة وفكرا مستنيرا وتقديرات واعية

وتابع بوخسمين، يحل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم ضيفًا عزيزًا على أخيه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يحل ضيفًا على الكويت التي تفتح له قلبها قبل أبوابها، تقديرًا لشخصه الكريم، ولدوره البارز في معالجة القضايا العربية بحنكة وخبرة لا تعرف الاندفاع والتهور، ولا تركن أبدًا إلى التقوقع على الذات، أو إلى سياسة دفن الرؤوس في الرمال، تلك السياسة التي لا تعود بأي خير على أطراف أي قضية، ولا تخلِّف وراءها سوى مزيد من ضياع الوقت والجهد والفرص السانحة التي إذا ذهبت نادرًا ما تعود.

واستطرد رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية، الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت - بما لا يدع مجالًا لأي شك - أنه يمتلك رؤية ثاقبة وفكرًا مستنيرًا، ونظرات دقيقة وتقديرات واعية لمآلات الأحداث، ونتائج الخطوات، ومن ثم جاءت كلّ قراراته مدروسة بعناية فائقة، سواء كانت تلك المتعلقة بالشأن الداخلي المصري، أو بالشأن العربي، أو حتى بقضايا العالم والأحداث الدولية.

مؤكدا، أن الذي ينظر إلى ما أحرزته مصر في عهد السيسي، بعين واعية، وبتجرد كامل من الأهواء المغرضة، يدرك تمام الإدراك أن الرجل نقل بلاده نقلة نوعية في مختلف المجالات، بدءًا من الأمن الذي بسط رداءه على كل الأرجاء، ومرورًا بالتحولات الاقتصادية التي وضعت مصر على سكة النهوض واسترداد ما كان لها من قوة ومكانة بين المجتمع الدولي، ووصولًا إلى الدور الفاعل الرشيد الذي تقوم به إقليميًا ودوليًا في مختلف القضايا، ما يؤكد أن القاهرة عادت رقمًا صعبًا وعاصمة عالمية مؤثرة، لا يمكن أن يبرم أمر من دونها، أو يتخذ قرار من غير الرجوع إليها، وبخاصة في المسائل التي تمس الأمن العربي، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه العموم، مع الإشارة إلى أنها ليست غائبة ولا يمكن أن تكون غائبة عن بقية القضايا العالمية التي تتأثر بها، وتؤثر فيها بفاعلية وبأفضل ما يكون التأثير.

رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية يرحب بالرئيس السيسي

وأضاف رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يصل الكويت اليوم يفد إلى أهله وإلى بلده الثاني ضيفًا عزيزًا على أمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استمرارًا للزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين التي تهدف دائمًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وإلى توحيد الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية من منطلق أن الكويت ومصر توأمان تجمع بينهما أواصر الدم والأخوة وعناصر اللغة والدين والثقافة ووحدة المصير.

واستطرد عماد بوخمسين فى مقاله قائلا: وليس يخفى على قريب أو بعيد أن الدماء الكويتية سالت على أرض مصر دفاعًا عن الكنانة وأهلها، في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973، كما أن الدماء المصرية عطَّرت التراب الكويتي وهي تبذل للمساهمة في تحرير الكويت من الغزو الصدامي الذي صدم الأمة كلها في أغسطس 1990، لكنه ما لبث أن اندحر وانهزم في فبراير 1991 بعد أن لعبت مصر دورًا أساسيًا في حشد العرب والعالم نصرة لقضية الكويت العادلة، ثم شاركت بجنودها الأبطال في معركة التحرير، فتم طرد المحتل الغاشم البغيض، وعادت الكويت إلى أهلها خلال 7 شهور.

عماد جواد بو خمسين يشدد على متانة العلاقات بين مصر والكويت

وشدد عماد جواد بو خمسين، على أن ما بين الكويت ومصر أكبر بكثير من أن تحيط به كلمات معدودة أو سطور محدودة، ففي الاقتصاد تعاون، وفي السياسة تعاون، وفي الأمن تعاون، وفي الدفاع تعاون وفي أغلب المجالات.. تعاون يعرفه ويدرك مداه ويعرف قيمته المتخصصون كل في مجاله، ويشعر به، ويرى آثاره مواطنو البلدين الشقيقين الذين يوحدهم نبل الأهداف، وسلامة المقاصد، ورقي الغايات.

افتتاحية صحيفة النهار الكويتية، فيتو

فأهلًا وسهلًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي زعيما مصريًا عربيًا، وقائدًا أبيًا ملهمًا، أهلًا وسهلًا به ضيفًا على زعيم عربي حكيم، واثق الخطوات، يمخر بالكويت بحرًا متلاطم الأمواج، ويقود سفينتها بحنكة واقتدار، ويزيل عنها أتربة كادت تخفي شيئًا ولو بسيطًا من ملامح وجهها الأبيض الناصع النظيف.

أهلًا بالرئيس السيسي ضيفًا كريمًا في دار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله تعالى ورعاه- وثبَّت على طريق الخير خطاه.

وختم، نقول لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير: ضيفك ضيفنا نفرش له الرموش والأهداب.

عاشت الكويت حرة أبية مرفوعة الهامة، منتصبة القامة، وعاشت مصر قوية فتية ترفرف على جنباتها أعلام العزة والمجد والفخار، في ظل القيادة الحكيمة والحكم الرشيد للبلدين الشقيقين الكويت ومصر أو مصر والكويت.

ومن المقرر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين، إلى الكويت للقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ويتوجه الرئيس السيسي إلى الكويت، المحطة الثانية بعد قطر في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.



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