قادة مصر والكويت والبحرين يحذرون من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على غزة، يشددون على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، ويطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

السيسي يؤكد على عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين شعبي مصر والكويت الشقيقين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين شعبي مصر والكويت الشقيقين، مشيدًا بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد سمو الشيخ مشعل.

ومن جانبه، أكد أمير الكويت على اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

الرئيس السيسي وأمير الكويت يدينان استئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة.

الرئيس السيسي وأمير الكويت يحذران من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

وحذر الرئيس وأمير الكويت من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وما سوف يترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي وتقويض لفرص السلام والإستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط.

الرئيس السيسي وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الجاري في قطاع غزة

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان الرئيس وجلالة ملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.

الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الإلتزام الكامل بقرارات القمة العربية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجلالة ملك البحرين أكّدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضًا التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.

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