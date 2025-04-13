الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير قطر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت. والتقى مع  الشيخ  تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى في شتى المجالات  .

 

 واعد  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  تقريرا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر،اليوم الأحد   وابرز مؤشراته كالتالى 

 

 قيمــة الصــادرات المصــرية لقطر
حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لقطر 93.4 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 44.3 مليون دولار خلال عام 2023. 

 

 

أهم 5 سلع التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2024  

1. خضروات وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.


2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 8 مليون دولار.


3. محضرات خضر وفواكه  بقيمة 6 مليون دولار.


4. كاكاو ومحضراته بقيمة 6 مليون دولار.


5. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 مليون دولار.

انطلاق القمة المصرية القطرية بالدوحة 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع الرئيس السيسي بشقيقه أمير قطر وفي إطار تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

 

ويلتقي الرئيس السيسي  خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما سيعقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

 

 

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قيمــة الصــادرات المصــرية لقطر الصادرات المصرية الصــادرات المصــرية لقطر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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