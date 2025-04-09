رئيس مياه القناة يتفقد الإدارات الفنية والورشة الميكانيكية المركزية (صور)

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددًا من مواقع العمل بمحافظة السويس، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل فى إطار المتابعة المستمرة لجميع قطاعات ومناطق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

أبرز مراحل الجولة

وشملت الجولة اللواء عبد الحميد عصمت، مركز خدمة العملاء بمحافظة السويس والذي يخدم أكثر من 33 ألف مشترك بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير انتظام العمل داخل المركز، حيث استمع لشكاوى واستفسارات المواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وشدد على تذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لديها خطة موسعة لتطوير مراكز خدمة العملاء فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين في إقليم القناة.

متابعة عدد من الإدارات الفنية

كما تفقد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، عدد من الإدارات الفنية والإدارية بالقطاع ولقاء العاملين والاطمئنان على سير العمل وانجازه بالكفاءة المطلوبة، كما الاستماع إلى مطالب بعض العاملين بالقطاع والتوجيه بسرعة تنفيذها الأمر الذي يؤثر بدوره على تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وانعكاس ذلك على تقديم خدمة متميزة للعملاء.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة العمل بمحطة الصرف الصحي

كما استهل اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة ومرافقوه جولته بمحطة رفع صرف صحي زرب (1) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90730 متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق 1 وبورتوفيق 2 والسواحل وشبكات حي السويس، ومحطة رفع صرف صحى زرب (2) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف يوم، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تفقد الورشة الميكانيكية

كما شهدت الزيارة تفقد الورشة الميكانيكية المركزية بقطاع السويس، وذلك بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظة السويس بالكامل، وتأتي جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وذلك فى إطار الحرص الدائم والتام على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إلى انه إصدار تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشركة بالمرور المستمر على جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع.



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