إزالة تعديات وإغلاق محلات مخالفة خلال حملات مكبرة في بورسعيد (صور)

شنت جميع أحياء محافظة بورسعيد حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتشديد علي الإلتزام بالمساحات القانونية المقررة.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن تكثيف الجهود لإزالة الإشغالات والتعديات والإلتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

وترصد فيتو خلال هذا التقرير الحملات التي شنتها أحياء الضواحي، والزهور والمناخ والشرق والعرب بجانب مدينة بورفؤاد.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

حي الضواحي ببورسعيد يشن حملات لإزالة الاشغالات

وكان قد واصل حي الضواحي ببورسعيد اليوم السبت، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمختلف مناطق الحي، حيث قاد نعمان علي نعمان رئيس حي الضواحي، حملة موسعة لرفع وإزالة الإشغالات والمخالفات من شارع 23 ديسمبر وشارع عبد الحليم محمود، بمشاركة ميدانية من فرق إدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة بالحي.

وقد أسفرت الحملة، عن إزالة عدد كبير من الإشغالات، شملت فتارين وبنوك خشبية، وفروشات خضار وفاكهة، حوامل إعلام وحوامل حديدية، أكشاك وعربات يد، عربات لتحضير المشروبات الساخنة والباردة، وتند وشماسي واستاندات خشبية ومعدنية،عربات لتحضير وجبات وأقفاص لبيع الدواجن.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

زهور بورسعيد يشن حملة على كافيهات منطقة التعاونيات لإزالة الإشغالات

وعلى جانب متصل شن حى الزهور ببورسعيد بناء على تعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، حملة موسعة اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة التعاونيات السكنية وميدان بنزرت، حيث استهدفت الحملة الكافيهات والمقاهي والمطاعم المخالفة التي تعدت على حرم الطريق العام.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

وأسفرت الحملة بحي الزهور ببورسعيد عن رفع ومصادرة عدد كبير من الإشغالات، شملت نحو 40 كرسيًا وشمسية وترابيزة تخص 3 من أكبر الكافتيريات بالمنطقة.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

أحياء " المناخ والشرق " تواصل حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات

وعلى جانب متصل شن حى الشرق ببورسعيد حملة مكبرة بقيادة سمر الموافي رئيس حى الشرق، حيث تم المرور على شارع البازار لرصد ورفع الإشغالات المخالفة، والتي شملت عددًا من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية، والشماسي، والأستاندات التي كانت تعرقل حركة المارة والسيارات.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ برئاسة محمد أحمد فواز، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها عاطف السادات ومنطقة قشلاق السواحل.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة السير وإزالة الباعة الجائلين والفاترينات والفروشات المخالفة.

محافظة بورسعيد تشن حملات لإزالة المخالفات، فيتو

بورفؤاد تواصل الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات

وعلى جانب متصل كثفت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد حملاتها الميدانية صباح ومساء اليوم لمجابهة كافة المظاهر السلبية التي تخل بالمظهر العام للمدينة، وذلك تحت إشراف العميد أسلام بهنساوي، رئيس المدينة.

وشهدت الحملات، ضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلون لما تسببه من إزعاج للمواطنين، خاصة كبار السن والمرضى. كما تم التحفظ على ماكينات التشغيل، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكبرة لمجابهة ظاهرة فارزي القمامة، حيث تم ضبط عدد من عربات اليد المستخدمة في فرز القمامة، ووجه رئيس المدينة بالتحفظ على المضبوطات، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المتسببين في هذه الظاهرة التي تعد تشويهًا للمظهر العام

حي العرب يواصل حملاته لتشميع المحلات المخالفة

وايضا شنت الأجهزة التنفيذية بحي العرب، بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن تشميع عدد من محال الخردة المخالفة بشوارع طولون وكسرى والبلدية وشارع الإسكندرية، بعد رصد تجاوزات تتعلق بإشغالات الطريق العام وعدم الإلتزام بالضوابط القانونية.

محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي إشغالات أو تعديات

ومن جانبه شدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في تصريحات صحفيه صادره عنه أنه لا تهاون مع أي إشغالات أو تعديات تعيق حركة المرور أو تتسبب في تشويه المظهر الحضاري بجميع ارجاء المحافظة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم وتوقيع الغرامات الفورية ضد المخالفين، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من جودة البيئة الحضرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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