حملة مكثفة لرفع الإشغالات بحي المنيرة الغربية في الجيزة

واصلت أجهزة حي المنيرة الغربية جهودها المكثفة لتحسين مستوى الخدمات ورفع الإشغالات من الطرق الرئيسية، لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

شملت الحملة، التي أشرف عليها رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، ونائبه رجب محمدين، رفع الإشغالات بطريق البراجيل ومساكن البراجيل، بالإضافة إلى إزالة التعديات بطريق الحفرية، كما تم الدفع بفرق متخصصة لشفط مياه الأمطار في طريق البراجيل نزلة مكاوي الدائري، لتيسير حركة السير ومنع تراكم المياه.

قاد الحملة مؤمن فوزي، مدير إدارة الإشغالات بحي المنيرة الغربية، بمشاركة فرق العمل المختصة التي تواصل جهودها على مدار الساعة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار حملات الإشغالات ورفع المخلفات للحفاظ على المظهر الجمالي والأمني لشوارع الحي.

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