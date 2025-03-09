حملات إزالة للإشغالات والمخالفات بالمدن الجديدة

شن عدد من أجهزة المدن الجديدة حملات إزالة للمخالفات والاشغالات، بهدف تحقيق الانضباط والقضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للمدن.

وأعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم شن حملة مكبرة اليوم لرفع الإشغالات، بالحى الثانى د ٢ بالمولات الغير منضبطة (مول مكه - مول الاخلاص - مول تبارك - سوق ٧٠ م ) بهدف تحقيق الإنضباط داخل المولات والاسواق ؛ والحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع لعدد (١٢ ) محل لعدم وجود تراخيص تشغيل وعدد ٥ محاضر اشغال طريق.

أوضح المهندس بسام محمد فضل، أن الحملة تمكنت من تشميع المحلات المخالفة وتم عمل محاضر جنح فض أختام لجميع المخالفين مع مصادرة الإشغالات وإزالة التندات الغير مطابقة إخلاء ممرات المشاه لتمكين رواد المولات بالتحرك بكل سهوله.

حيث أشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات واعاده الوجه الحضارى للمدينه كما اكد على جميع روؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليوميه المفاجئه للقضاء على كل المظاهر السلبيه بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضروره المتابعه المستمره لمنع عوده الاشغالات التى تعوق الحركه المروريه تسهيلا على المواطنين

وأضاف كما تم رصد شدة خشبية بأعلى القطعة رقم 95 مجاورة 2 فى المنطقة السادسة يوم "الجمعة" أثناء العطلة الإسبوعية وتم على الفور توجه إدارة الأمن للتصدى لها وإزالتها بالكامل لمخالفتها للإشتراطات البناء والتراخيص الصادرة للقطعة وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالف.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم تحويل صاحب تلك المخالفة إلى النيابة العسكرية ؛ لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بجانب مصادرة معدات المقاول الذى يعمل بدون توفير صورة من نسخة الرخصة بالمخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف مدير أمن جهاز المدينة.

كما أضاف المهندس بسام محمد فضل، أنه لن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة؛ وتأتى تلك الإجراءات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق، بالمتابعة الجيدة والتصدى للمخالفات البنائية السكنية والتجارية وتفعيل القانون على المخالفين.

كما شن جهاز مدينة الشيخ زايد حملة لإزالة المخالفات، وأشار إلى استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، وبحضور مسؤولي التنمية والأمن وفريق عمل الإشغالات والإزالات والقطاع المختص. وأكد على إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة مسطح غرف السطح بالقطعة رقم 41 الحي التاسع المجاورة الأولى.

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