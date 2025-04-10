حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع خالد بن الوليد في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين بشارع خالد بن الوليد.

يأتى ذلك في إطار متابعة تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لرئيس حي المنتزة أول بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع خالد بن الوليد وفتح الشوارع الجانبية وإزالة الأرصفة التي تم تركيبها من المخالفين وإعادة الشئ لأصله وقطع التيار الكهربائي عن جميع المحال التي ليس بها عداد كهربائي.

وفي هذا الصدد، واصلت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول بالاشتراك مع شرطة المرافق حملات إزالة الإشغالات بشارع خالد بن الوليد والشوارع الجانبية وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٣ منشآت والتحفظ على ٢٥٧ حالة إشغال متنوع وتحرير عدد ٦ محاضر بالإضافة إلى إزالة محل مخالف و٢٥ سقيفة صاج و٤ أكشاك مخالفين فضلا عن إزالة ٨ أرصفة تمهيدا لإعادة الشئ لأصله على نفقة المتعدين كما تم وضع نقطة ثابتة بالتنسيق مع شرطة المرافق لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بشارع خالد بن الوليد أمر خلالها رئيس حي المنتزه أول، بمنع التجاوزات والبدء في إزالة جميع التعديات والمخالفات بالشوارع الجانبية ووجه سيادته بقطع التيار الكهربائي عن جميع المحال التي ليس بها عداد كهربائي وتحرير الغرامات الفورية الرادعة تجاه المخالفين مع المتابعة المستمرة على مدار الـ24 ساعة للتأكد من عدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

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