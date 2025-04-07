قاد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، حملة موسعة لرفع الإشغالات بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة، بمرافقة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

التصدي للمخالفات ورفع مخلفات البناء

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات داخل المدينة، موجهًا برفع مخلفات البناء بشكل فوري، وخاصة في نطاق حرم السكة الحديد، والعمل على مراجعة الأعمال القائمة ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

محافظ دمياط يقود حملة لرفع الإشغالات بكفر البطيخ

إزالة المباني الخطرة

كما أصدر "الشهابي" توجيهاته بإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مقترحات لتطوير المدينة وإنشاء سوق حضاري

وأكد محافظ دمياط على إعداد دراسة متكاملة تتضمن مواقع مقترحة لإقامة سوق حضاري وموقف لسيارات الأجرة، بهدف القضاء على العشوائية وتحقيق نقلة حضارية بمدينة كفر البطيخ.

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