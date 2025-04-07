الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يقود حملة لرفع الإشغالات بكفر البطيخ

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

 قاد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، حملة موسعة لرفع الإشغالات بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة، بمرافقة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.

 

التصدي للمخالفات ورفع مخلفات البناء

 وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات داخل المدينة، موجهًا برفع مخلفات البناء بشكل فوري، وخاصة في نطاق حرم السكة الحديد، والعمل على مراجعة الأعمال القائمة ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

محافظ دمياط يقود حملة لرفع الإشغالات بكفر البطيخ
محافظ دمياط يقود حملة لرفع الإشغالات بكفر البطيخ

إزالة المباني الخطرة

 كما أصدر "الشهابي" توجيهاته بإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة، حفاظًا على أرواح المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

مقترحات لتطوير المدينة وإنشاء سوق حضاري

 وأكد محافظ دمياط على إعداد دراسة متكاملة تتضمن مواقع مقترحة لإقامة سوق حضاري وموقف لسيارات الأجرة، بهدف القضاء على العشوائية وتحقيق نقلة حضارية بمدينة كفر البطيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السكة الحديد حرم السكة الحديد حملة لرفع الاشغالات دمياط رفع كفاءة المنطقة محافظ دمياط وشدد المحافظ كفر البطيخ رفع مخلفات

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتفقد فعاليات الألف يوم الذهبية بميت أبو غالب ( صور )

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين قبل موعده بدقائق

بعد فيديو صفع طبيب على وجهه، ما هي عقوبة الفتاة ومصور الفيديو

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

منوعات

المزيد

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية