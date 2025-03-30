الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة ويشدد على إزالة الإشغالات الحاجبة لرؤية البحر من الشواطئ

الاسكندرية
الاسكندرية

 أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية موسعة سيرًا على الأقدام، بدأت من منطقة المعمورة وامتدت بطول طريق الكورنيش، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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ياتى ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك وصيف 2025.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة التي تحجب رؤية البحر، كما شدد على إزالة الأسوار غير القانونية، وتوحيد ألوان بوابات الشواطئ، واستبدال الإعلانات والأعلام المتهالكة بطريق الكورنيش.

كما كلف رؤساء الأحياء بترميم واجهات العقارات المتهالكة المطلة على الكورنيش، وتحرير محاضر فورية لأي تعديات، مع إزالة كافة المعوقات والإشغالات. ووجه مسؤولي شركة "نهضة مصر" للنظافة بتكثيف ورديات العمل خلال أيام العيد، وإزالة جميع مخلفات الردم، وطلاء السلالم المنتشرة بطول الطريق.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ نسب تنفيذ المشروعات القومية الجارية، ومنها مشروع توسعة الكورنيش وكوبري محمد نجيب، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال لفتح الطريق وإغلاق التحويلات المرورية المؤقتة.

كما أصدر توجيهاته إلى إدارة المرور والجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني خلال فترة العيد، ومنع وقوف السيارات على جانبي الطريق، لتجنب أي اختناقات مرورية.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الإسكندرية على أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، مع تكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ، وتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والاستعداد لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية المعمورة

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