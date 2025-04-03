الخميس 03 أبريل 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يوجه بإزالة جميع الإشغالات المقامة على الأرصفة والطرق العامة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بشوارع حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف مستوى النظافة العامة بالشوارع ورفع الإشغالات. 

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محافظ القليوبية يعبر عن استيائه من زيادة الإشغالات
وأعرب محافظ القليوبية عن استيائه من زيادة الإشغالات بامتداد شارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه برفع جميع الإشغالات المقامة على الأرصفة والطرق العامة بشارع ١٣٥ وشارع ١٥ مايو،  كما وجه بإزالة فورية لكافتيريا قام صاحبها بإنشاء تاندة صاج على الرصيف العام واستغلال المنطقه المحيطة بالكافتيريا في وضع وافتراش كراسي وشماسي على الطريق العام موجهًا بعمل محضر إتلاف للطريق العام، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كل أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.
 

وخلال الحملة تم إزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة والتي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع. 
 

وشدد المحافظ، على أهمية استغلال الجزة الوسطى بشارع ١٥ مايو أمام كريستال عصفور في إقامة مشروعات خدمية وترفيهية للشباب، مؤكدًا ضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بشكيل لجنة من الشئون الهندسية بالمحافظة وبالتنسيق مع حي شرق شبرا الخيمة لمراجعة تراخيص إنشاء وتطوير محل أسفل برج زين مخالف لخط التنظيم وبعمل بروز للمحل واستغلال الرصيف العام بشارع نادي البلاستيك المتفرع من شارع ١٥ مايو. 

محافظ القليوبية، الرصيف من حق المواطن
وأكد محافظ القليوبية أن الرصيف من حق المواطن، ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه، وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة سير العمل بمنظومة النظافة ومتابعة رفع الإشغالات أولًا بأول والوقوف على احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة  واللواء أحمد أبو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

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