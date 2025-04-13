الشرقية تُشارك في معرض أيادي مصر للحرف اليدوية بجامعة 6 أكتوبر

شاركت وحدة أيادى مصر بالشرقية اليوم في معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية الذى تنظمة جامعة 6 أكتوبر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 /4/ 2025 حتى 17/ 4/ 2025.، وذلك لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية، وترويج للمنتج السياحي الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية.

وذلك بحضورالدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء القزاز منسق القطاع مع وزارة التنمية المحلية، ووكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة 6 أكتوبر، وأعضاء الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.

وفى هذا السياق أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية مبادرة أيادى مصر لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق المنتجات التي تتميز بها المحافظات لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين، والحفاظ على بعض المنتجات والحرف من الإندثار، ولتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، وبصفة خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وبدورها، أشارت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن وحدة أيادى مصر بمحافظة الشرقية شاركت اليوم في المعرض الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جامعة 6 أكتوبر ب25 عارضا لحرف الكليم اليدوى وورق البردى والخزف والفخار والعرائس الخشبية وكروشية مكرمية ومشغولات خشبية وريزن.

بالإضافة لمشاركة مؤسسة الفن والحياة بالشرقية بمعرضٍ للفنون التشكيلية لعرض لوحات تمثل أهم المعالم السياحية بمحافظة الشرقية ورحلة العائلة المقدسة ويضم ورشة حية لرسم البورتريه ولتعليم الفن التشكيلى للزائرين من طلبة الجامعة.

وأضافت أنه تم تخصيص ركن بالمعرض للتنشيط والترويج السياحى للمقاصد السياحية بالمحافظة وتسويق برنامج رحلات لنقطة مسار العائلة المقدسة وقرية القراموص وبرك الصيد والمباني ذات الطراز المعمارى الموجودة بالمحافظة مؤكدة علي المشاركة المجانية للحرفيين واتاحة وسائل انتقال الي مكان المعرض وتوفير التجهيزات اللازمة لعرض المنتجات.

هذا وقدم منتجى الحرف اليدوية بمبادرة أيادى مصر بالشرقية والفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في أسبوع يوم الشرقية بالمجان لعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.