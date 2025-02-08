السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

محافظة الإسماعيلية تشارك بمعرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية (صور)

جانب من مشاركة محافظة
جانب من مشاركة محافظة الإسماعيلية بالمعرض، فيتو

 شاركت محافظة الإسماعيلية بتميز في معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، الذي أقيم في حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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مشاركة من خلال منصة أيادي مصر 

 جاءت مشاركة الإسماعيلية من خلال منصة "أيادي مصر"، التي تعد نافذة لتسويق المنتجات الحرفية المصرية وتعزيز انتشارها في الأسواق المحلية والدولية، وتعكس في هذا المعرض اهتمام المحافظة بدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، والتي سبق لها المشاركة في العديد من الفعاليات من خلال "أيادي مصر"، ومن بينها سوق اليوم الواحد، إلى جانب معرض آخر بمحافظة الوادي الجديد. 

جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو

إشادة واسعة بمنتجات الإسماعيلية 

 وحظيت منتجات الإسماعيلية بإشادة واسعة من الحضور، حيث أشاد كلًا من محافظي كفر الشيخ، الغربية والدقهلية بجودة وتنوع منتجات معرض «أيادي مصر»، مؤكدين على قدرتها على المنافسة في الأسواق المختلفة.

 

عدد المحافظات المشاركة بالمعرض 

 ويُذكر أن المعرض شاركت فيه ١٧ محافظة، هي محافظات: الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، أسوان، الشرقية، بورسعيد، السويس، الجيزة، القليوبية، دمياط، البحيرة، وجنوب سيناء، وضم مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة. 

جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو
جانب من المشاركة في المعرض، فيتو

منصة أيادي مصر الرقمية 

 ومن الجدير ذكره، أن "أيادي مصر" منصة رقمية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس ٢٠٢١، لتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية، هدفها دعم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام وأياديهم التي باتت تعمل لتخلق أعمال فنية ذات طابع مصري مميز، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وشركة «إى - أسواق مصر» إحدى شركات مجموعة «إى فاينانس»؛ وذلك لتشجيع المرأة المصرية على تسويق منتجاتها اليدوية والحرفية، وتشجيع النساء والشباب على استخدام التكنولوجيا لتسويق منتجاتهم، والحفاظ على تلك الحرف من الاندثار.
 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في دعم الحرفيين المحليين، وتوفير فرص تسويقية أوسع لمنتجاتهم، مما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

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