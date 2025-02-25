وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان اليوم معرض "أيادي مصر"

تفتتح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض "أيادي مصر" اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بفندق سفير بحي الدقي.

ويشهد الافتتاح حضورًا رسميًّا رفيع المستوى، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى جانب محافظي كفر الشيخ والوادي الجديد وأسوان، إضافة إلى عدد من سفراء الدول.

معرض "أيادي مصر" لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية

ويهدف معرض "أيادي مصر" إلى دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وتسليط الضوء على المنتجات المحلية التي تعكس التراث المصري الأصيل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الحرفية وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

ويُعد المعرض منصة هامة لعرض المنتجات الحرفية والفنية المتميزة، حيث يتيح الفرصة أمام العارضين للتواصل مع جمهور أوسع والترويج لإبداعاتهم، كما يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تدعمها وزارة التنمية المحلية لتعزيز ريادة الأعمال والحفاظ على الحرف التراثية.

ومن المتوقع أن يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير، لمشاركة نخبة من المسؤولين وكبار الشخصيات من مختلف القطاعات.

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