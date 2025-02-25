الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان اليوم معرض "أيادي مصر"

محافظ الجيزة عادل
محافظ الجيزة عادل سعيد إبراهيم النجار، فيتو

تفتتح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض "أيادي مصر" اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بفندق سفير بحي الدقي.

ويشهد الافتتاح حضورًا رسميًّا رفيع المستوى، بمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى جانب محافظي كفر الشيخ والوادي الجديد وأسوان، إضافة إلى عدد من سفراء الدول.

معرض "أيادي مصر" لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية

ويهدف معرض "أيادي مصر" إلى دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، وتسليط الضوء على المنتجات المحلية التي تعكس التراث المصري الأصيل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات الحرفية وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.

ويُعد المعرض منصة هامة لعرض المنتجات الحرفية والفنية المتميزة، حيث يتيح الفرصة أمام العارضين للتواصل مع جمهور أوسع والترويج لإبداعاتهم، كما يأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تدعمها وزارة التنمية المحلية لتعزيز ريادة الأعمال والحفاظ على الحرف التراثية.

ومن المتوقع أن يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير، لمشاركة نخبة من المسؤولين وكبار الشخصيات من مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. الكهرباء تعلن حالة الطوارئ لعدم قطع التيار خلال رمضان

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية

وزارة البيئة تدشن تطبيقات تنظيم الأنشطة السياحية في المحميات

محافظة الجيزة تفتتح غدا معرض التراث والحرف اليدوية

محافظ الجيزة يشهد التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث (صقر ١٣٥)

أصداء إيجابية لزيارة وزير التربية والتعليم المصري إلى اليابان لتعزيز الشراكة التعليمية

نصائح غذائية لصيام صحي في رمضان من المركز القومي للبحوث

محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي
ads

الأكثر قراءة

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

مزارعو الطماطم في قنا عن انخفاض سعرها: بنعشقها ويكفي إنها خلتنا أصحاب بيوت وسيارات (فيديو)

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل ارتفاعه وقشر البياض يتراجع 10 جنيهات

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

جولة افتراضية بشقق أرابيسك بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ضحية جديدة لمنصة FBC: أخدت قرض واشتركت الخميس وقفلت السبت

منوعات

المزيد

شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، دراسة تكشف سرا مذهلا عن الكوكب الأحمر

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية