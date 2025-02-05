افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية بكفر الشيخ

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، معرض «أيادي مصر» لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 17 محافظة، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ.

وقد جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة، والدكتورة عفاف عاشور، منسق أيادي مصر بمحافظة كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

المحافظون يتفقدون معرض الحرف اليدوية والتراثية

وتفقد محافظو كفرالشيخ، الغربية، والدقهلية معرض الحرف اليدوية والتراثية، حيث تم استعراض جميع الحرف اليدوية مثل الرسم على الرمال، والنول، وصناعة الصوف، وغزل الكليم والسجاد، والخزف، والفخار، مشيدين بجودة وتميز وتنوع المنتجات المعروضة، خاصة المنتجات صديقة البيئة، كما مقدمين التحية والتقدير لجميع المشاركين من منسقين وعارضين، مؤكدين أن هذه المنتجات تتميز بقدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق المختلفة بفضل جودتها وتنوعها، ودورها في التعبير عن الحضارة والتراث المصري الرفيع، وكذلك الثقافات المصرية المتنوعة، وأشاروا إلى أن المعرض يعد فرصة هامة للترويج للحرف اليدوية المصرية وتعريف الجمهور بها على نطاق أوسع.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المعرض يشارك فيه 30 عارضًا من كفر الشيخ و50 عارضًا من 17 محافظة، هي محافظات: الوادي الجديد، مطروح، المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، أسوان، الشرقية، بورسعيد، السويس، الجيزة، القليوبية، دمياط، البحيرة، وجنوب سيناء، ويستمر المعرض على مدار يومين، ويضم مختلف منتجات الحرف اليدوية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة مصر المتنوعة، حيث يشمل الأزياء التراثية، والتحف الفنية، والمشغولات اليدوية التي تعبر عن الحرف الريادية في مختلف المحافظات، وتتعدد الأعمال المعروضة بين الخوص، والخزف، والخرز، والرسم على الرمال، والحلي، بالإضافة إلى السجاد والكليم، والمنسوجات، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات اليدوية والتراثية.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq Misr، إحدى شركات مجموعة e-finance، بهدف تسويق مشروعات الحرف اليدوية وتشجيع استخدام التكنولوجيا في تسويق وبيع هذه المنتجات الحرفية، لافتًا أن المشاركة في المعارض المحلية والدولية تأتي في إطار تعزيز انتشار مشروع «أيادي مصر» والتوسع فيه على أرض الواقع، بالإضافة إلى التسويق للمنتجات اليدوية سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت online من خلال المنصة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن منصة «أيادي مصر» هي منصة إلكترونية تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز وجودها في الأسواق المحلية والدولية، لتكون حلقة وصل بين الحرفيين المصريين وهذه الأسواق، وتسعى المنصة إلى تسويق المنتجات اليدوية المختلفة، مثل الأثاث المشغول يدويًا، السجاد، الملابس التقليدية، والأدوات المنزلية المصنوعة يدويًا، بالإضافة إلى التحف الفنية والفخارية والمعدنية التي تعكس الثقافة والتراث المصري العريق، كما تهدف إلى تعزيز وتسويق هذه المنتجات عبر الإنترنت بشكل يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنصة تعزز الفرص التسويقية للحرفيين مما يسهم في تحسين دخلهم وتنمية مشاريعهم، وتسهم في الحفاظ على التراث المصري من خلال تشجيع صناعة الحرف اليدوية التقليدية، وتوفير فرص عمل للحرفيين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، وذلك في إطار دعم أصحاب هذه الحرف والمشروعات الحرفية، وتسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المحافظون يبدون إعجابهم بمعرض أيادي مصر

وأعرب محافظا الغربية والدقهلية عن إعجابهما بتنظيم محافظة كفرالشيخ لمعرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، حيث أشادا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث المتميز، وأكدا أن محافظة كفرالشيخ قدمت نموذجًا رائعًا في استضافة المعرض من خلال تجهيز المكان بشكل يتناسب مع أهمية المعروضات التي تعكس التراث المصري العريق، كما أبديا إعجابهما بالتنظيم الذي سهل التنقل بين الأجنحة المختلفة، مما أتاح للمشاركين والجمهور الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، وأشارا إلى أن هذا المعرض يعزز من استمرار الحرف اليدوية والتراثية وتوفير فرص أكبر للعارضين للتفاعل مع الأسواق المحلية والدولية.

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