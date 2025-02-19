محافظ الفيوم:المجمع الصناعي بـ "هوارة المقطع" يوفر 3 آلاف فرصة عمل (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة "أيادي مصر" للتطوير الحضري، المجمع الصناعي بقرية هوارة المقطع، التابعة لمركز الفيوم، بعد انهاء أعماله الإنشائية، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية "شغلك في قريتك"، تفعيلًا للعقد المبرم بين الوزارة، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة "أيادي مصر" للتطوير الحضري، بهدف خلق مجمعات صناعية للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة، داخل مختلف القرى والنجوع على أرض المحافظة، رافقهما خلال الجولة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

فرص عمل يوفرها المشروع

وقال محافظ الفيوم، أنه سيتم تشغيل المجمع بكامل طاقته في أقرب وقت ممكن، لفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي على أرض المحافظة، مشيدًا بالتعاون البناء بين المحافظة، وزارة التنمية المحلية، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة "أيادي مصر" للتطوير الحضري، لإنشاء هذا المجمع الذي يوفر من 2000 إلى 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لأبناء قرية هوارة المقطع والقرى المجاورة لها.

تفاصيل الهنجر المعدني

يقام المجمع الصناعي بهوارة المقطع على مساحة 6000 متر مربع، ويضم عددًا من الوحدات والهناجر، يتم استغلالها بنظام حق الانتفاع، ومرفقة بشكل كامل، موزعة هنجرين معدني للأنشطة الصناعية المتوسطة، بإجمالي مساحة 1600 متر مربع، 800 متر مربع لكل هنجر، ويتكون كل هنجر من دور أرضي على مساحة 600 متر مربع، ودور بمساحة 200 متر مربع، ومساحة تخزين 40 متر مربع، ودورات مياه، ومساحة مفتوحة 510 متر مربع.

تفاصيل المبني الخرساني

كما يضم المجمع مبنى خرساني متعدد الطوابق، مكون من دور أرضي ودورين أول وثان، يحتوى الدور الأرضي منه على 19 ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمتوسط مساحة من 60متر مربع إلى 70 متر مربع للورشة الواحدة، كاملة المرافق "من الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي"، ودورات مياه ومنطقة إدارية، وغرف المحولات، ويضم الدور الأول والثاني 22 وحدة بكل دور، بمتوسط 50 متر مربع مجهزة كهربائيًا، ومناطق لدورات المياه، والمبنى مجهز بمصعدين بضائع طبلية.

كما يضم المجمع خرانًا للحريق، وغرفًا للطلمبات، وغرفًا للأمن وأخرى لمعدات الحماية المدنية، ويعد أول مجمع صناعي نموذجي للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، ويستهدف أهالي قرية هوارة المقطع والقرى المجاورة لها، مع استغلال خبراتهم الحياتية وحرفهم البيئية عند تشغيل الورش الموجودة بالمجمع.

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