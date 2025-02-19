"أيادي مصر" تنظم معرضين لحرف الفيوم اليدوية والتراثية

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم: إن وحدة أيادي مصر بمحافظة الفيوم ، تنظم معرضين، في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المنتجة، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز فرص الترويج للحرفيين، وتسويق منتجاتهم الحرفية المتميزة.

معارض آبادي مصر

واضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، شاركت بمنتجاتها اليدوية والتراثية، في بازار القاهرة بالسوق الحضري بمدينة نصر، في إطار خطة تسويق المنتجات التى تشتهر بها محافظة الفيوم، ومنها منتجات الخوص، والفخار اليدوي، والسجاد اليدوي، والكليم، وغيرها من المنتجات التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما نظمت وحدة أيادي مصر بالفيوم، معرض مماثل بجامعة وادي النيل، فى إطار خطة المعارض التي تنفذها الوحدة لتسويق الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها المحافظة.

انواع المشغولات والحرف التي تشتهر بها الفيوم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن منتجات المعرض تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية "تونس" والتي تضم نحو 40 ورشة لتصنيع الخزف، والفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.



ولفت الدكتور أحمد محافظ الفيوم، إلى أن "أيادي مصر الفيوم" يشترك في المعارض التي تُقام بالجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، وكذا العديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.

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