وكيل الصحة بالشرقية يجتمع بالمؤسسات الأهلية بالزوامل ومنيا القمح

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، ممثلي المجتمع المدني بقرية الزوامل بمركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم مستشفى الزوامل المركزي.

ويأتي هذا في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ناقش خلال اللقاء آليات مساهمة المجتمع المدني في استكمال الأعمال الإنشائية للمبنى الخرساني الجديد بالمستشفى، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية للمستشفى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الزوامل والقرى المجاورة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المجتمع المدني شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، خاصة في القطاع الصحي، مشيدًا بالدور الهام للجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة، ومضيفًا أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، ويعكس الوعي المجتمعي بأهمية التكافل والتعاون لخدمة المرضى والمواطنين.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا آخر مع ممثلي المجتمع المدني بمدينة منيا القمح، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة تطوير مستشفى منيا القمح المركزي، حيث تناول آليات دعم المجتمع المدني في استكمال المبنى الخرساني الجديد بالمستشفى، للعمل على التوسع في بعض الأقسام الطبية، منها أقسام "الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والعيادات الخارجية"، لإضافة تخصصات طبية جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

كما قدم ممثلي المجتمع المدني الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على الطفرة الصحية التي شهدتها الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، من تطوير ورفع كفاءة، خاصة الأقسام الطبية الحرجة.

واختتم «جميعة» اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع المجتمع المدني يعد نموذجًا يحتذى به في العمل المجتمعي والتنموي، ويجب البناء عليه لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي بمحافظة الشرقية.

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