الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالشرقية يجتمع بالمؤسسات الأهلية بالزوامل ومنيا القمح

صحةالشرقية:جميعة
صحةالشرقية:جميعة يجتمع بالمجتمع المدني بالزوامل ومنيا القمح

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، ممثلي المجتمع المدني بقرية الزوامل بمركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم مستشفى الزوامل المركزي.

ويأتي هذا في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

صحة الشرقية: تشغيل وحدة الكي الحراري للأورام بمستشفى أبو كبير المركزي

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ناقش خلال اللقاء آليات مساهمة المجتمع المدني في استكمال الأعمال الإنشائية للمبنى الخرساني الجديد بالمستشفى، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية للمستشفى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الزوامل والقرى المجاورة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن المجتمع المدني شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، خاصة في القطاع الصحي، مشيدًا بالدور الهام للجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة، ومضيفًا أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية، ويعكس الوعي المجتمعي بأهمية التكافل والتعاون لخدمة المرضى والمواطنين.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا آخر مع ممثلي المجتمع المدني بمدينة منيا القمح، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة تطوير مستشفى منيا القمح المركزي، حيث تناول آليات دعم المجتمع المدني في استكمال المبنى الخرساني الجديد بالمستشفى، للعمل على التوسع في بعض الأقسام الطبية، منها أقسام "الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والعيادات الخارجية"، لإضافة تخصصات طبية جديدة تلبي احتياجات المواطنين.

كما قدم ممثلي المجتمع المدني الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على الطفرة الصحية التي شهدتها الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، من تطوير ورفع كفاءة، خاصة الأقسام الطبية الحرجة. 

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بقرية وادى الملاك بأبو حماد

واختتم «جميعة» اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع المجتمع المدني يعد نموذجًا يحتذى به في العمل المجتمعي والتنموي، ويجب البناء عليه لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي بمحافظة الشرقية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هانى جميغة وكبل وزارة الصحة محافظة الشرقية مدير ادارة المستشفيات الدكتور اياد درويس قرية الزوامل مركز بلبيس منيا القمح

مواد متعلقة

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بقرية وادى الملاك بأبو حماد

صحة الشرقية: تشغيل وحدة الكي الحراري للأورام بمستشفى أبو كبير المركزي

صحة الشرقية:47 ألف مريض يستفيدون من خدمات "رعايات مصر"

جولة تفقدية لمدير صحة الشرقية على الوحدات الطبية بالعاشر

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

انقسام داخل الأهلي على ترشيح جوميز لخلافة كولر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية