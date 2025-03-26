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تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان مواد غذائية و480 ألف قطعة ببلبيس

تموين الشرقية:ضبط
تموين الشرقية:ضبط 3 طن مواد غذائية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتم ايضا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر

 

إدارة تموين بلبيس 

وشَنت إدارة تموين بلبيس حملة مكبرة برئاسة  محمد مرسي مدير الإدارة والأستاذ حمادة صالح كبير مفتشي الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية والتجارية للمرور على جميع الأنشطة 

تموين الشرقية: ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بأولاد صقر

تحرير اربعة محاضر جنح بلبيس

وتم تحريراربعة  محاضرجميعا جنح مركز بلبيس  منها تحرير المحضر رقم 1250 جنح بلبيس لضبط 500 كيلو ملح طعام مجهول المصدر بأحد المطاعم ببلبيس  .  

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