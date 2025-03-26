تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان مواد غذائية و480 ألف قطعة ببلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتم ايضا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إدارة تموين بلبيس

وشَنت إدارة تموين بلبيس حملة مكبرة برئاسة محمد مرسي مدير الإدارة والأستاذ حمادة صالح كبير مفتشي الإدارة ومفتشي الرقابة التموينية والتجارية للمرور على جميع الأنشطة

تحرير اربعة محاضر جنح بلبيس

وتم تحريراربعة محاضرجميعا جنح مركز بلبيس منها تحرير المحضر رقم 1250 جنح بلبيس لضبط 500 كيلو ملح طعام مجهول المصدر بأحد المطاعم ببلبيس .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.