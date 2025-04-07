تموين الشرقية: ضبط 7 طن دهانات مجهولة المصدر بالعاشر

شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة تموينية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة والدكتورة سهير عبد المعين و المهندسة نسرين عمارة والأستاذة منى إبراهيم المفتشين بالإدارة للمرور على جميع الأنشطة التجارية بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

ضبط مخزن دهانات

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للدهانات وتم التحفظ على 6 طن و750 كيلو خامات دهانات مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 3147 جنح العاشر من رمضان.

الاشتراك مع الطب البيطرى

وبالإشتراك مع الطب البيطري تم تحرير المحاضر الآتية: 1240 و2504 و2505 و2506 و2807 و2807 و2508 و2621 و2622 و2623 و2793 و2794 و2795 ) جنح العاشر من رمضان لضبط 394 لحم بقري وضاني مذبوح خارج المجازر الحكومية وبرجر ودواجن مجمدة مجهولة المصدر.

المهندس عبد الكريم عوض الله

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.