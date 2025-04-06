تموين الشرقية: ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بأولاد صقر

شَنت ادارة تموين أولاد صقر بالشرقية حملة تموينية برئاسة محمد شعير مدير الإدارة ومحمد أسامة رئيس الرقابة للمرور بدائرة مركز أولاد صقر.

ضبط 10 طن أسمدة زراعية

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم 1575 و1576 جنح أولاد صقر.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري ومعهم الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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