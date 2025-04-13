الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

تحرير 82 مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تنفيذ عدد من الحملات الرقابية 

وتنفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

نتائج الحملات التموينية 

ومن جانبها أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط 100 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن (جبن، شيكولاتة، عسل، عصائر، مياه غازية، ألبان).  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 


ضبط كمية قدرها 170 عبوة مياه غازية وعبوات شيبسي (منتهي الصلاحية)، وضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية قدرها ربع طن دقيق بلدي مدعم.  

 

مجال الرقابة على المخابز 
 

وأشارت مدير تموين الإسماعيلية إلى أنه تم تحرير 7 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضر لوحة، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

وفي مجال الرقابة على الأسواق 

كما تم تحرير 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 25 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، محضرين لعدم الإعلان عن المخازن، 4 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر لعدم تنفيذ التعليمات لأحد فروع الجملة، محضرين عدم الإعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي، ومحضرين تشغيل عمالة بدون شهادات صحية.  

 

 

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