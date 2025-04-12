نجل السيدة المقتولة بالإسماعيلية: ابن خالتى هو الجاني ونطالب بالقصاص العادل (صور)

دس الذهب بحجاب خالته وخبأه بالجراج

أكد تامر كساب نجل السيدة "رجاء كساب" التي لقيت مصرعها داخل مسكنها بالإسماعيلية، أن مرتكب الواقعة هو نجل شقيقتها الذى يدعي أحمد عفيفي.

اكتشاف وفاة المجني عليها

وأشار نجل المجني عليها السيدة التي لقيت مصرعها بشارع المستشفى في الإسماعيلية، أنه وإخوته اكتشفوا وفاة والدتهم عندما تأخرت في الاستيقاظ من نومها، حيث اعتادت الاستيقاظ في الثانية ظهرا ولكن يوم الحادث لم تقم بفتح باب منزلها أو الرد على الهاتف.

المتهم بارتكاب الواقعة، فيتو

عشرات المكالمات الهاتفية

وقامت نجلتها بمحاولة الاتصال بها ولكنها لم ترد على الهاتف، وعلى الفور قامت بإبلاغ أشقائها، الذين توجهوا على الفور للمنزل، حيث قاموا بطرق الباب عدة مرات ولكن دون جدوى، مما دفعهم إلى كسر الباب ليكتشفوا والدتهم وهي غارقة في دمائها بإحدي غرف النوم، حيث وجدوها مسجاة على الأرض وسط سريرين وقد فارقت الحياة.

ولفت تامر كساب نجل المجني عليها مسنة الإسماعيلية، إلى أن زوجته أخبرته بوفاة والدته، حيث كان في العمل ولكنه لم يصدق من هول الخبر، إلا عندما شاهد والدته وهي مسجاة على الأرض، حيث قام بالاتصال بأحد أصدقائه وأخبره بمصرع والدته، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة والأجهزة الأمنية والتي حضرت فورا.

السيدة رجاء كساب ضحية الغدر، فيتو

وأكمل نجل المجني عليها مسنة الإسماعيلية أن شكوكه كانت تحوم حول ابن خالته، والذى يدعى "أحمد عفيفي"، حيث قام بإخبار رجال المباحث بذلك، وذلك نظرا لتردده على والدته باستمرار، بالإضافة إلى أنه حاول قبل ذلك إيذاء والدته، عندما اصطحبها للخروج ثم شعرت بحالة إعياء شديدة كادت تصيبها بجلطة كما أقر الأطباء في المستشفى.

أم حنون وقريب نذل

وأوضح أن والدته لم تكن تبخل على ابن خالته المجرم مرتكب الجريمة بأي شيء، لدرجة أنها قامت مرة باعطائه إحدي أساورها لبيعها لمروره بضائقة مالية، ولكنه اعتاد الطمع والنظر إلى ما في يد غيره.

اكتشاف المتهم والسلاح المستخدم

ورغم أن رجال مباحث قسم ثان في محافظة الإسماعيلية كانوا قد اشتبهوا في متهمين إلا أنه لم يشك بهما، حيث قاده إحساسه إلى أن قاتل والدته هو ابن خالته، وبالفعل بعد قيام رجال المباحث بتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة (كوريك)، والمسروقات (المشغولات الذهبية) التي قام بدسها بحجاب المجني عليها وأخفاها بجراج المنزل.

رسالة شكر للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ومطالبة بسرعة القصاص

ووجه نجل المجني عليها الشكر لكافة الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، وذلك لسرعة ضبط المتهم، وإلقاء القبض عليه، كما طالب باكيا بسرعة القصاص من هذا المجرم الذى قتل والدته غدرا.





نجل المجني عليها باكيا، فيتو

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عن مفاجأة في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها الواقع في شارع المستشفى، حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو أحد أقارب المجني عليها بغرض السرقة.



إخلاء سبيل المشتبه بهم

وكانت قد اشتبهت الأجهزة الأمنية في متهمين أحدهما يدعى محمد أ. وشهرته حمادة روجة، والآخر يدعى عبده وشهرته حشيشة، ولكن من خلال تكثيف التحقيقات تبين عدم ثبوت أى علاقة بين المشتبه بهم بالواقعة.



العثور على جثمان سيدة مسنة

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالى منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم ثان في محافظة الإسماعيلية، على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.

التصريح بدفن الجثمان

وكانت قد صرحت نيابة ثان في محافظة الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها علي يد مجهول تسلل إلى مسكنها بغرض السرقة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.



إخطار بمصرع سيدة

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز وهي جثة هامدة داخل مسكنها، يبدو عليها آثار تعدٍ، ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وخلال الفحص المبدئي تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينيات من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها ويبدو أنها تعرضت للعنف من قبل شخص ما، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد وجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

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