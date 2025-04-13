إزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية بتنفيذ الإزالة لعدد 6 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وهي عبارة عن إزالة قواعد خرسانية بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية كفر حافظ بالوحدة المحلية بطويحر بمساحة 200 متر

كما تم ردم 4 حالات جور معدة لصبة قواعد مسلحة بناحية المُسيد والجعفرية بالوحدة المحلية بالحلمية بإجمالى مساحة 460 متر، وتم إزالة سور بالطوب الدبش بطول 50 متر بناحية السلاوى بالوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم المواطنون الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدزن ترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية.

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