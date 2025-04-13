الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظة الشرقية:ازالة
محافظة الشرقية:ازالة 6حالات تعدى بالبناء على الارض الزراعية

قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية  بتنفيذ الإزالة لعدد 6 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وهي عبارة عن إزالة قواعد خرسانية بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية كفر حافظ بالوحدة المحلية بطويحر بمساحة 200 متر

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

 

كما تم ردم 4 حالات جور معدة لصبة قواعد مسلحة بناحية المُسيد والجعفرية بالوحدة المحلية بالحلمية بإجمالى مساحة 460 متر، وتم إزالة سور بالطوب الدبش بطول 50 متر بناحية السلاوى بالوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقدم المواطنون الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدزن ترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. 

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية. 

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الوحدة المحلية بطويحر ازالة قواعد خرسانية بدون ترخيص الارض الزراعية 6 حالات تعدى بالبناء المهندس سامي معجل رئيس مركز ابوحماد تنفيذ الازاله

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