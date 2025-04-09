الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة محافظة،

إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز الإبراهيمية في الشرقية  

توجيهات رئيس الجمهورية 

وذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

حالتي تعد على 219 مترا

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 219 متر مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق. 

محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية

اتحاذ كافة الاجراءات القانونية 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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