الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز الإبراهيمية في الشرقية  

الإزالةالفوريةلحالةتعدي
الإزالةالفوريةلحالةتعدي بالبناءبمركزالابراهيميةمحافظةالشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برئاسة يسري راشد رئيس المركز من تنفيذ إزالة لحالة تعدي على مساحة إجمالية (١٧٥) مترا مربع بالوحدة المحلية بكفور نجم محافظة الشرقية عبارة عن حفر سملات عادية بباطن الأرض الزراعية تمهيدًا للبناء عليها وتم ردم الحفر حتى منسوب سطح الأرض إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين. 

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وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الاتصال على الخطوط الأرضية الموضحة على الصفحة. 

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رئاسة مركز الابراهيمية مدينة الإبراهيمية يسرى راشد رئيس المركز حالة تعدى بالبناء الوحدة المحلية بكفور نجم محافظة الشرقية

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