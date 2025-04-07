الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قامت الأجهزة الحكومية بمحافظة الشرقية  بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وكذلك تم عمل حملة إزالة أسفرت أعمالها عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 251 متر مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق.

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تنفيذ المرحلة الثالثة 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، 

الحفاظ على أملاك الدولة

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

 تطبيق القانون على الجميع 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية التنسيق مع الاجهزة الامنية لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

التصدى لأى محاولة للبناء العشوائي

والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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