تضامن أسيوط تقيم احتفالية يوم اليتيم بمشاركة 600 طفل بمدينة الملاهي (صور)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الاحتفالية التي أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة يوم اليتيم بمدينة الملاهي بأسيوط الجديدة بمشاركة أكثر من 600 طفل وطفلة من مختلف مؤسسات ودور رعاية الأيتام، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بهذه الفئة، وتوفير الرعاية الكاملة لإدخال البهجة إلى قلوبهم.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وكان في الاستقبال المهندس أحمد المراغي مدير إدارة العلاقات الحكومية لقطاع وسط وشمال الصعيد بالمصرية للإتصالات.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بتواجده بين أبنائه ومشاركتهم هذه الاحتفالية التي تعكس روح المحبة والتكافل في مجتمعنا، ناقلًا تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع الحضور بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مؤكدا أن الاهتمام بالأيتام لا يقتصر على يوم واحد في السنة ولكن في هذا اليوم نجدد فيه التزامنا الإنساني والأخلاقي تجاه أبنائنا وبناتنا من الأطفال الأيتام، فهم أمل المستقبل وركيزة أساسية في بناء الوطن.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات والجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم، لافتًا إلى أن يوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع منوهًا إلى أن المحافظة تحرص على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات منظمات المجتمع المدني، لتوفير البيئة المناسبة لهم لتنمية وتحقيق أحلامهم.

ووجه أبوالنصر الشكر والتحية لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية وإدخال البهجة على قلوب الأطفال مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي وجميع القائمين على دور ومؤسسات رعاية الأيتام بالمحافظة مؤكدًا التزامنا الدائم بتقديم الدعم والرعاية لأبنائنا وبناتنا الأيتام لتعزيز قيم الولاء للوطن لديهم مشيرًا إلى أن كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية شارك فيها 600 طفل وطفلة من ٥ مؤسسات لرعاية الأيتام "بنين وبنات" بالمحافظة وهم دار الصفا للبنات - دار الحنان بنين - دار الشيماء للأيتام - ثمرة الإيمان - لليان تراشر - ومنظمات المجتمع المدني والأسر البديلة وتضمنت عروض فنية، ومسابقات، وتوزيع هدايا، وألعاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.