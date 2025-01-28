الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة أسيوط تناقش خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة

اجتماع صحة أسيوط،
اجتماع صحة أسيوط، فيتو

 ناقشت لجنة الجودة بمديرية الصحة والسكان بأسيوط في اجتماع، برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خطة إدارة الجودة لإعداد منشآت المديرية للاعتماد من هيئة GAHAR، مع أعضاء لجنة الجودة من الإدارات المختلفة بالمديرية وبحضور مدير الإدارة الصحية بديروط لاعتماد وحدة مساره الصحية.

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بحضور الدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية، الدكتور عماد العطيفي مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتورة نهي عبد الله مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور عبد المالك الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي،وعدد من قيادات ومديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية التابعة للمديرية المعنية باعتماد الجهاز.

 

معايير الاعتماد في منشآت الرعاية الأساسية والوحدات العلاجية

 وخلال اجتماع مديرية الصحة والسكان بأسيوط تم تحديد فرق الاعتماد ومناقشة التحديات التي تواجه اعتماد المنشآت الصحية وكيفية التغلب عليها، كما تم مناقشة عدد من المعايير  الخاصة بالاعتماد في منشآت الرعاية الأساسية والوحدات العلاجية بمحافظة أسيوط.

 وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أننا بصدد اعتماد وحدة مسارة الصحية، وناقش الاجتماع سبل تقديم السياسات الخاصة بالوحدة.

 وأضاف وكيل الوزارة الصحة بأسيوط، أن الاجتماع أكد على ضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق معايير الاعتماد بالمنشآت الصحية، وتقديم كل الدعم لتذليل أي معوقات، وتم التنبيه على الاهتمام بالتدريب المستمر للفرق الطبية من أجل النهوض بجودة الخدمات المقدمة.

صحة أسيوط تشن حملة مفاجئة على المستشفيات لمتابعة الخدمات وتقييم الأداء

صحة أسيوط تعلن وصول أول وحدة مناظير بمستشفى الحميات (صور)

 وأشار الدكتور عماد العطيفي مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بأسيوط، إلى أنه جار تنفيذ باقي السياسات في عدد من الوحدات الصحية المختلفة، وهي مركز طبي الحمراء ومركز طبي حضري الوليدية التابعين للإدارة الصحية شرق أسيوط والوحدة الصحية مجريس التابعة للإدارة الصحية صدفا والوحدة الصحية نزلة باقور التابعة للإدارة الصحية أبوتيج والوحدة الصحية بصرة التابعة للإدارة الصحية الفتح والوحدة الصحية نزلة رميح التابعة للإدارة الصحية منفلوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط دكتور خالد عبد الغفار ديروط مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بأسيوط وكيل وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

انطلاق دوري الأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بإدارة شباب الغنايم في أسيوط

جامعة أسيوط تعرض الأنشطة الطلابية المتنوعة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة أسيوط، استمرار أعمال تصحيح الامتحانات

محافظ أسيوط يناقش إنشاء مدينة للحرفيين بعيدًا عن الكتلة السكانية (فيديو وصور)

نائب محافظ أسيوط يتفقد إنشاء المنطقة الصناعية وسوق للخضر والفاكهة بالبداري

محافظ أسيوط يقرر إنشاء صوبا زراعية بجميع المراكز وإداراتها من خلال طلاب المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

محافظ أسيوط يكلف بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمريضة (صور)
ads

الأكثر قراءة

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

تقرير إسباني: كبار أوروبا لن يتركوا محمد صلاح للدوري السعودي

مبروك على الموليوود، رسالة ساخرة من علاء مبارك على قرار تغيير اسم النيل سينما

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية