صحة أسيوط تناقش خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة

ناقشت لجنة الجودة بمديرية الصحة والسكان بأسيوط في اجتماع، برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خطة إدارة الجودة لإعداد منشآت المديرية للاعتماد من هيئة GAHAR، مع أعضاء لجنة الجودة من الإدارات المختلفة بالمديرية وبحضور مدير الإدارة الصحية بديروط لاعتماد وحدة مساره الصحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بحضور الدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية، الدكتور عماد العطيفي مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتورة نهي عبد الله مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور عبد المالك الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي،وعدد من قيادات ومديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية التابعة للمديرية المعنية باعتماد الجهاز.

معايير الاعتماد في منشآت الرعاية الأساسية والوحدات العلاجية

وخلال اجتماع مديرية الصحة والسكان بأسيوط تم تحديد فرق الاعتماد ومناقشة التحديات التي تواجه اعتماد المنشآت الصحية وكيفية التغلب عليها، كما تم مناقشة عدد من المعايير الخاصة بالاعتماد في منشآت الرعاية الأساسية والوحدات العلاجية بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أننا بصدد اعتماد وحدة مسارة الصحية، وناقش الاجتماع سبل تقديم السياسات الخاصة بالوحدة.

وأضاف وكيل الوزارة الصحة بأسيوط، أن الاجتماع أكد على ضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق معايير الاعتماد بالمنشآت الصحية، وتقديم كل الدعم لتذليل أي معوقات، وتم التنبيه على الاهتمام بالتدريب المستمر للفرق الطبية من أجل النهوض بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور عماد العطيفي مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة بأسيوط، إلى أنه جار تنفيذ باقي السياسات في عدد من الوحدات الصحية المختلفة، وهي مركز طبي الحمراء ومركز طبي حضري الوليدية التابعين للإدارة الصحية شرق أسيوط والوحدة الصحية مجريس التابعة للإدارة الصحية صدفا والوحدة الصحية نزلة باقور التابعة للإدارة الصحية أبوتيج والوحدة الصحية بصرة التابعة للإدارة الصحية الفتح والوحدة الصحية نزلة رميح التابعة للإدارة الصحية منفلوط.

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