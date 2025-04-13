11 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن مئات الجرحى والمصابين مكدسون خارج مستشفى الشفاء الطبي بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تكدس مئات الجرحى خارج مستشفى الشفاء الطبي

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إنسانية باستهدافه مستشفى المعمداني.

وأشارت إلى أن الاحتلال بعد إخراجه مستشفى المعمداني عن الخدمة يوصل رسالة بأنه لا مكان آمن.

خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بخروج المستشفى المعمداني بمدينة غزة عن الخدمة بعد قصف الاحتلال له، حيث استهدف قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأدى القصف إلى اشتعال النيران في مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المعمداني.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى وأخرجها عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة.

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