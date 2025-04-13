علاج 6449 حالة بمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" في الشرقية

أكد الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن مبادرة "عيونا مستقبلنا" لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الإبتدائية والتى انطلقت بمحافظة الشرقية يوم الأحد الموافق ٩ مارس 2025، وذلك بالتنسيق مع الجمعية العالمية لأندية الليونز.

استهداف تلاميذ المرحلة الابتدائية

واستهدفت المبادرة فحص ٦٥٦ ألفا و٩٥٠ طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة، وقامت بتحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠٪، من خلال الكشف على طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية.

وأكد أنه تم البدء في إجراءات تقديم العلاج المناسب للحالات الإيجابية، حيث تم خلال الأيام الخمس الماضية، إستقبال ٦٤٤٩ حالة إيجابية وتم صرف العلاج الدوائي لـ ٤٨٠ طالبًا، وتسليم نظارات طبية مجانية لعدد ١٠٠٥ طالبًا بالإضافة إلى تحويل ٣٧ حالة لإجراء تدخلات جراحية متخصصة بالعيون داخل مستشفى دار العيون، وذلك بإشراف الدكتورة نغم قوره منسق عام المبادرة الرئاسية بالمحافظة.

وثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات الفرق الطبية المشاركة فى في المبادرة الرئاسية " عيون أطفالنا مستقبلنا " لتقديم العلاج لـ ٦٤٤٩ حالة إيجابية خلال ٥ أيام لطلاب المدارس الإبتدائية من المدارس المختلفة بالمحافظة والتي تم إجراء أعمال الفحص لهم وتم إكتشاف إصابتهم بمشكلات في الإبصار، لافتًا إلى أهمية المباردة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية والتدخل المبكر في علاج تحديات الإبصار لدى الطلاب يساعدهم على التركيز والاستيعاب والنجاح والتفوق.

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