الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

الشرع والشيباني،
الشرع والشيباني، فيتو

أثارت أول صورة "سيلفي" التقطها وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.

ونشر الشيباني الصورة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال حضورهما مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).

وأرفق الشيباني مع الصورة تعليقا، قال فيه: "العمل مستمر في كل الميادين".

ولقي "سيلفي" الشيباني والشرع، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل، إذ تم تداوله على نطاق كبير، مع دعوات بالتوفيق للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية ووزير خارجيته، وأمنيات بعودة سوريا إلى الاستقرار والتعافي.

وانطلق المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا التركية، في 11  أبريل الجاري، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وأقيم تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزارة الخارجية التركية.

وموضوع المنتدى لهذا العام هو "إعادة الدبلوماسية إلى عالم متصدع"، وتجمع هذه الفعالية مشاركين من مختلف أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات هادفة لجعل الدبلوماسية أداة رئيسية للسلام والتعاون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السورية الحكومة السورية المؤقتة الرئيس التركي الرئيس السوري

مواد متعلقة

المبعوث الأممي إلى ‎سوريا يطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على ‎دمشق

أردوغان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني

الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

المزيد
الجريدة الرسمية