صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

أثارت أول صورة "سيلفي" التقطها وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.

ونشر الشيباني الصورة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال حضورهما مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).

وأرفق الشيباني مع الصورة تعليقا، قال فيه: "العمل مستمر في كل الميادين".

ولقي "سيلفي" الشيباني والشرع، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل، إذ تم تداوله على نطاق كبير، مع دعوات بالتوفيق للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية ووزير خارجيته، وأمنيات بعودة سوريا إلى الاستقرار والتعافي.

وانطلق المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا التركية، في 11 أبريل الجاري، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وأقيم تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزارة الخارجية التركية.

وموضوع المنتدى لهذا العام هو "إعادة الدبلوماسية إلى عالم متصدع"، وتجمع هذه الفعالية مشاركين من مختلف أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات هادفة لجعل الدبلوماسية أداة رئيسية للسلام والتعاون.

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