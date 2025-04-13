الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تسيطر على مسيرتين إسرائيليتين

مسيرة إسرائيلية،
مسيرة إسرائيلية، فيتو

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها سيطرت على مسيرتين إسرائيليتين من نوع كواد كابتر خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

سرايا القدس تسيطر على مسيرات إسرائيلية

وقبل أيام، قالت سرايا القدس، إنها دمرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب" زرعتها مسبقا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غزة 

ووسع جيش الاحتلال من عملياته العسكرية البرية في غزة، لتصل إلى منطقتي الدرج والتفاح شمالي القطاع الفلسطيني.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أمس السبت، أن قوات الاحتلال وسعت أنشطتها البرية إلى منطقة الدرج والتفاح في شمال قطاع غزة.

وبيّن عبر حسابه على منصة "إكس"، أن قوات الاحتلال بدأت العمل في منطقة الدرج والتفاح في قطاع غزة، وذلك بهدف تعميق السيطرة العملياتية في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وادعى أدرعي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قضت على عدد من المخربين ودمرت نقاط استطلاع وبنى تحتية إرهابية ومسار نفق تحت الأرض"، وفق مزاعمه.

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سرايا القدس مسيرات اسرائيلية غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي

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