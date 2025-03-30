الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

رويترز: تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7 درجات في جزر تونجا

تسونامي، فيتو
تسونامي، فيتو

أفادت وكالة رويترز، بأن هناك تحذير من حدوث  تسونامي بعد زلزال بشدة 7 درجات ضرب جزر تونجا جنوب المحيط الهادي. 

تحذيرات من تسونامي يضرب المحيط الهادي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الوكالة الوطنية للجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية (BMKG) عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة آتشيه شمال سومطرة اليوم. 

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مراصد الوكالة، فقد وقعت الهزة الساعة 09:58 بالتوقيت المحلي (05:58 توقيت جرينيتش)، على عمق 10 كيلومترات بعد 87 كم شمال شرق مدينة سابانج. 

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن مركز الزلزال كان داخل اليابسة، مما يقلل من احتمالية حدوث أمواج تسونامي، وهو ما طمأنت إليه السلطات المحلية والسكان مباشرة بعد رصد الهزة. 

وبحسب مصادر محلية، فقد شعر السكان بالهزة في عدة مناطق، لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار بشرية أو مادية، حيث لا يزال فريق إدارة الكوارث يقوم بعمليات التقييم الميداني. 

وتجدر الإشارة إلى أن  إندونيسيا، التي تقع ضمن ما يُعرف بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب موقعها الجيولوجي عند تقاطع عدة صفائح تكتونية نشطة.

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تسونامي المحيط الهادئ زلزال سومطرة أندونيسيا

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