التلفزيون الصيني يكشف حصيلة ضحايا زلزال ميانمار

أفاد التلفزيون الصيني بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار مؤخرا تجاوز 2700 شخص.

ونقل التلفزيون عن رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلاينج قوله: "حتى الآن، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار في 28 مارس عن مقتل 2719 شخصا وإصابة 4521 وفقدان 441 آخرين".

وأضاف: "من المحتمل أن يتجاوز عدد القتلى 3 آلاف شخص".

وفي وقت سابق، أكدت ما جيا سفيرة الصين في عاصمة ميانمار مدينة نايبيداو، مقتل 3 مواطنين صينيين على الأقل جراء الكارثة الطبيعية، بينما أصيب 14 آخرون.

وأعلن مين أونج هلاينج أمس الاثنين الحداد العام لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

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