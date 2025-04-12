فوائد اللبان الذكر، لصحة القولون والتخلص من التوتر والقلق

فوائد اللبان الذكر، يُعد اللبان الذكر، المعروف أيضًا باسم "الكندر" أو "اللبان الشحري"، من المواد الطبيعية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والتقليدي، لا سيما في مناطق شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا والهند.





يُستخرج اللبان الذكر من شجرة "البوسويلبا" (Boswellia)، وله رائحة عطرية مميزة، ويُستخدم في البخور والعلاج، كما يُشرب منقوعه أو يُمضغ كاللبان، بل ويدخل أحيانًا في صناعة بعض مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.



وفي السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام العلمي بفوائد اللبان الذكر لما له من خصائص علاجية مذهلة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن اللبان الذكر يُعد من الكنوز الطبيعية، لما له من فوائد عظيمة للجسم والعقل والبشرة. ورغم تطور الطب الحديث، لا يزال اللبان الذكر يحتفظ بمكانته كعلاج طبيعي آمن وفعال في كثير من الحالات.



أولًا: الفوائد الصحية العامة



وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد اللبان الذكر للصحة.



فوائد اللبان الذكر للصحة

1. مضاد قوي للالتهابات اللبان الذكر يحتوي على مركبات تُعرف بـ"أحماض البوزويليك"، وهي مضادة فعالة للالتهابات، تساعد في تقليل أعراض الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي. كما أظهرت الدراسات أن هذه المركبات تُثبط الإنزيمات المسببة للالتهابات دون التأثيرات الجانبية للأدوية الكيميائية التقليدية.

2. تعزيز صحة الجهاز التنفسي يُستخدم اللبان الذكر منذ القدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال، والربو، والتهاب الشعب الهوائية. حيث يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف المخاط وتحسين التنفس، خاصة عند استخدامه كبخور أو عن طريق شرب منقوعه.

3. دعم الجهاز الهضمي يُساهم اللبان الذكر في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تقليل حموضة المعدة، وتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات، والمساعدة في علاج القولون العصبي. كما يمتلك تأثيرًا مهدئًا على بطانة الأمعاء.

4. تقوية الجهاز المناعي اللبان الذكر يعزز مناعة الجسم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، كما يعمل كمطهر طبيعي، مما يساعد على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية.

ثانيًا: فوائد اللبان الذكر الجمالية



1. تحسين صحة البشرة من أبرز استخدامات اللبان الذكر في الطب الشعبي هو دوره في العناية بالبشرة، حيث يساعد في تفتيح لون الجلد، وتقليل التصبغات، وعلاج آثار الحبوب والندوب. كما أن خصائصه القابضة تساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد، مما يجعله مكونًا مثاليًا في وصفات مقاومة الشيخوخة.



2. علاج مشكلات البشرة الدهنية والحساسة اللبان الذكر يعمل على توازن إفراز الزيوت في البشرة، ما يجعله فعالًا في تقليل لمعان الوجه ومكافحة حب الشباب. كما يتميز بكونه مناسبًا للبشرة الحساسة لأنه مضاد للتهيج والالتهاب.

3. تعزيز نمو الشعر يُستخدم منقوع اللبان الذكر كغسول للشعر لتحفيز نموه وتقويته ومنع تساقطه، نظرًا لقدرته على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

ثالثًا: فوائد اللبان الذكر العقلية والنفسية



1. تحسين الذاكرة والتركيز أثبتت بعض الدراسات أن اللبان الذكر يُعزز من القدرة الذهنية، ويُساعد على تحسين التركيز والذاكرة، خاصة عند الطلاب وكبار السن، ويُعتقد أن استنشاق بخور اللبان الذكر له تأثير محفز للدماغ.

2. تهدئة الأعصاب ومحاربة التوتر رائحته العطرية الفريدة تُساهم في تهدئة الأعصاب وتخفيف مشاعر القلق والتوتر. ولذلك يُستخدم في جلسات التأمل واليوغا لتحسين الاسترخاء الذهني والروحي.

اللبان الذكر

رابعًا: استخدامات طبية أخرى



1. تنظيم مستوى السكر في الدم تشير بعض الأبحاث إلى أن اللبان الذكر قد يكون له دور في خفض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، حيث يُساعد على تحسين مقاومة الإنسولين وتنظيم إفرازه.

2. مقاومة بعض أنواع السرطان تم رصد آثار واعدة لبعض مستخلصات اللبان الذكر في مقاومة نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، مثل سرطان الثدي والبروستاتا. وعلى الرغم من أن هذه النتائج لا تزال بحاجة للمزيد من البحث، إلا أنها تُعد مؤشرًا إيجابيًا.

3. تسريع شفاء الجروح عند استخدامه خارجيًا، يساعد زيت اللبان الذكر في تعقيم الجروح وتسريع التئامها وتقليل فرص العدوى، كما يمكن دمجه مع زيوت أخرى مثل زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام



منقوع اللبان الذكر: يُنقع في ماء فاتر طوال الليل، ثم يُشرب صباحًا على الريق.

البخور: يُستخدم كعطر طبيعي يُبخر به المنزل أو يُستنشق مباشرة.

الزيت المستخلص: يُستخدم موضعيًا على البشرة أو الشعر.

المضغ: يُمضغ كاللبان لتحسين صحة الفم والأسنان وتنقية الحلق.

الاحتياطات والتحذيرات



على الرغم من الفوائد العديدة، يُنصح باستخدام اللبان الذكر باعتدال وتجنب الإفراط، خاصة للحوامل أو مرضى الضغط، كما يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم للأغراض العلاجية. كذلك، قد يُسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك يُستحسن إجراء اختبار بسيط على الجلد قبل استخدامه موضعيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.