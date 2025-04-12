ذكرت صحيفة "Strana.ua"، نقلا عن نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي بافل باليسا قوله إن الخدمة العسكرية في الجيش الأوكراني يجب أن تكون إلزامية لجميع المواطنين بما في ذلك النساء.

وقال بافل إنه "من الضروري التفكير في الفترة الانتقالية لكي يكون لدى المواطنين فكرة واضحة أن على الجميع أن يخدموا".

واقترح باليسا أن تأخذ مثالا من إسرائيل، حيث تسري الخدمة العسكرية على جميع المواطنين دون استثناء وبغض النظر عن الجنس، كما هدد أولئك الذين يتخلفون عن الخدمة قد يحرمون من الحصول على خدمات وفرص معينة من الدولة، مثل وظائف الخدمة المدنية.

وفي شهر مارس، استنادا إلى بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي، وجدت وكالة "نوفوستي" أن موضوع تعبئة النساء في أوكرانيا يكتسب شعبية بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية الأوكرانية، وتسري أنباء أنه حتى النساء الحوامل والنساء فوق سن الخمسين يتلقين استدعاءات ويستفسرن بنشاط عن إمكانية الحصول على تأجيل من التعبئة.

يشار إلى أنه في فبراير 2022، تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة. وعلى وجه الخصوص، تم تقييد مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما للبلاد. ويعاقب على التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة في أوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما أن قانون التعبئة المعزز ساري المفعول في البلاد منذ 18 مايو الماضي.

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