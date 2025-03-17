محافظ أسيوط يصطحب أطفال دور الأيتام في رحلة ترفيهية للملاهي (فيديو وصور)

قام اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط،في لفتة إنسانية تعكس حرصه على إسعاد ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، بصحبة فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات وفتيان دار الحنان لرعاية الأيتام، بزيارة ترفيهية إلى مدينة الملاهي بأسيوط الجديدة وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم المعنوي والترفيهي لأبناء دور الأيتام، وتوفير لحظات من الفرح والبهجة لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني للمحافظة، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس هاني ثروت وكيل وزارة الإتصالات بأسيوط، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس عصام طايل رئيس مجلس إدارة شركة طايل بروك، والمهندس أحمد عمران مدير عام شركة طايل بروك، والمهندس أسامة مرسى رئيس مجلس إدارة ملاهي فوفوزيلا بارك، والمهندس أحمد المراغى والمهندس عمرو عجمي والمهندس وائل بكرى.

واستمتع الأطفال والفتيات بهذه الرحلة بأسيوط الجديدة والتي تضم مجموعة من الألعاب الترفيهية والتفاعلية التي تساهم في إدخال السرور والفرح إلى قلوبهم.

محافظ أسيوط يشارك الأيتام في اليوم الترفيهي

وخلال الزيارة، عبر محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأيتام في هذا اليوم الترفيهي، مؤكدًا على أهمية هذه الفعاليات التي تساهم في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي لهم وتشجيعهم على التفوق والنجاح في حياتهم.

ووجه محافظ أسيوط بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لأطفال دور الأيتام والفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الترفيهية بشكل دوري لتعزيز روح السعادة والتفاؤل لديهم.

كما تفقد أبو النصر، مدينة الملاهي ومنطقة الألعاب الكلاسيكية، حيث شاهد الأطفال والفتيات وهم يمرحون ويستمتعون بالألعاب المختلفة، كما تفقد المحلات التجارية داخل المدينة، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وفي نهاية جولته، وجه شكره للقائمين على مدينة الملاهي، مثنيًا على جهودهم في تقديم الفقرات الفنية والاستعراضية المختلفة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والفتيات.

من جانبهم، أعرب فتيات دار الصفا وفتيان دار الحنان عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه الزيارة كانت مصدرًا كبيرًا للسعادة لهم، وأنها تعكس اهتمام الدولة بمستقبلهم ورفاهيتهم.

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