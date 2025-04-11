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محافظات

تكليف رؤساء مراكز وأحياء أسيوط بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود

حملة رؤساء المراكز
حملة رؤساء المراكز بأسيوط، فيتو

كلف اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء وكافة الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

حيث وجه محافظ أسيوط، بالمتابعة الميدانية لمحطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم التلاعب بها مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين فضلًا عن متابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف نقل الركاب والسرفيس والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة والتأكد من وضع ملصق بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.

حملات لمتابعة إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية لمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأسيوط وأبوتيج وصدفا والغنايم وأبنوب والفتح وحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط نظمت حملات بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين والمواقف بهذه المراكز لمتابعة سير العمل والاطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، فضلًا عن متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين بالإضافة إلى المرور على مستودعات البوتاجاز والأسواق لمتابعة توافر السلع وعدم إستغلال الجشعين من التجار لزيادة أسعار الوقود أو حدوث أية مخالفات.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة رقم (114) أو على أرقام (2135670/ 088) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، محافظة أسيوط تقرر التعريفة الجديدة لجميع المواصلات (صور)

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كان محافظ أسيوط أصدر قرارًا اليوم بشأن تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى المرور والشئون القانونية والمواقف وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع إستمرار إنعقاد غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.

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