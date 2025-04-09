الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقار المنهار وفحص المباني المجاورة

جهود لانتشال ضحايا
جهود لانتشال ضحايا عقار أسيوط، فيتو

قرر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بحي شرق لمعاينة العقار المنهار بحي شرق والعقارات المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار.

 

محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات إنسانية للمتضررين 

 

كما وجه محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلًا عن توفير كافة الرعاية الصحية للمصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

 

 

وتفقد اللواء هشام أبو النصر، موقع انهيار عقار قديم مكون من ٤ طوابق بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية، وتم استخراج 6 جثث واصابة شخص وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، وجاري البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار عقار قديم صادر له قرار إزالة ومكون من ٤ طوابق بشارع فاروق كدواني بحي شرق مدينة أسيوط، وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

 

وأكد محافظ أسيوط أنه فور تلقى البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب والدكتور يحيى أبو رحمة مدير الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة وكافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومعدات حي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 6 جثث واصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام.

وزيرة التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار أسيوط، وتوجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا

محافظ أسيوط من موقع العقار المنهار: التعامل بكل حزم مع المباني المخالفة وإزالتها (فيديو)

 

وأوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

 

وأكد المحافظ استمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف عن كثب حتى انتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض العقار المنهار.

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