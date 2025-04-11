محافظ أسيوط يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمحمعات مواقف السرفيس ومحطات الوقود|صور



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، في جولة ميدانية عددًا من المواقف العمومية للسرفيس ومحطات الوقود بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها اليوم، فضلا عن الاطمئنان على مدى توافر المواد البترولية والإلتزام بالأسعار الرسمية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

رافقه خلال الجولة خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء عبدالله أبوبالنجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية والانتاج وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة والعميد إسماعيل محرزي مدير إدارة مرور أسيوط والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور بأسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد مجمع مواقف الأزهر لسيارات الأجرة

حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف الأزهر لسيارات الأجرة واطمئن من المواطنين على الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة كما التقى بعض السائقين مؤكدًا إنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية ومراعاة للمواطنين والسائقين على حد سواء مشددًا على ضرورة إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة التي حددتها المحافظة والإلتزام بها مؤكدًا انه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة وطالب المواطنين بعدم دفع أية مبالغ سوى الأجرة المعلن عنها والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك على الخط الساخن (114).

ووجه محافظ أسيوط، بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة مؤكدًا بأن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

محافظ أسيوط يتفقد محطات تموين السيارات

كما شملت جولة محافظ أسيوط المرور على عدد من محطات تموين السيارات حيث تفقد محطة وقود بشارع 26 يوليو بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط ومحطة وقود أخرى بشارع نزلة عبداللاه بحي شرق للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي المرور بالتواجد اليومي وعلى مدار الساعة بجميع المواقف وعمل نقاط تفتيشية بكافة الطرق الرئيسية والفرعية لمتابعة مدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة سواء للسرفيس أو التاكسي واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالابلاغ الفوري عن أية تجاوزات في الأجرة المقررة وعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة رقم (114) وأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 15 جنيهًا والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 5 جنيهات و9.5 جنيها لمدينة أسيوط الجديدة و9.5 جنيهات لمدينة ناصر الجديدة والسرفيس داخل مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة 5 جنيهات بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 25 جنيها لديروط و19 جنيها للقوصية و11 جنيها لمنفلوط و11 جنيها لأبوتيج و15.5 جنيها لصدفا و20 جنيها للغنايم و11 جنيها لساحل سليم و15.5 جنيها للبدارى و8.5 جنيهًا لأبنوب و4.5 جنيهًا للفتح أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 207 جنيهًا لمحافظة القاهرة و34 جنيهًا لملوي و49 جنيهًا للمنيا و18 جنيهًا لطما و28 جنيهًا لطهطا و46 جنيهًا لسوهاج و45 جنيهًا للمراغة و76 جنيهًا للبلينا و74 جنيهًا لجرجا و76 جنيهًا لدار السلام و86 جنيهًا للوادي الجديد و95 جنيهًا لنجع حمادي و105 جنيهًا لقنا و200 جنيهًا للغردقة.

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