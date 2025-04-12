السبت 12 أبريل 2025
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محافظ أسيوط يتابع الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بمواقف السرفيس ويتفقد محطات الوقود

محافظ أسيوط يجري
محافظ أسيوط يجري جولات لمتابعة أسعار التعريفة الجديدة، فيتو

واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية، للتأكد من انتظام سير العمل بمواقف الأجرة ومحطات الوقود والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب وذلك في إطار حرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين دون أي استغلال، وضمان استقرار الأوضاع في مواقف السيارات ومحطات الوقود، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة بجانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

محافظ أسيوط يتفقد مجمع مواقف نزلة عبد اللاه للسيارات الأجرة

 

حيث تفقد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة مجمع مواقف نزلة عبد اللاه للسيارات الأجرة والسرفيس بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على انتظام حركة المواصلات العامة وانضباط منظومة النقل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وعدم وجود أية معوقات وضمان وتقديم الخدمات للمواطنين بسلاسة ودون أية عقبات فضلا عن التأكد من تركيب ملصقات التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل مجمع المواقف، وكذلك على الزجاجين الأمامي والخلفي لجميع سيارات الأجرة، بما يضمن إتاحة المعلومات أمام المواطنين بسهولة ويساهم في تعزيز الالتزام والشفافية مطالبًا بوضع رقم الشكاوى الخط الساخن (114) على الملصقات واللوحات الإرشادية.

 

كما التقى محافظ أسيوط بعدد من الركاب والسائقين، وأكد أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير موجهًا بزيادة التواجد الميداني، لمراقبة الموقف عن كثب وضمان انسيابية الخدمة المقدمة وتكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.

 

وتابع محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة الوقود بمنطقة نزلة عبداللاه بجوار المطاحن، للاطمئنان على انتظام سير العمل وموقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود والتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة والتقى بعدد من المواطنين والسائقين، مؤكدًا على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

تكليف رؤساء مراكز وأحياء أسيوط بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود

خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، محافظة أسيوط تقرر التعريفة الجديدة لجميع المواصلات (صور)

 

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، وذلك من خلال الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على الخط الساخن (114) أو على الأرقام التالية: (2135670/ 088) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة مؤكدًا أن جميع البلاغات ستلقى اهتمامًا بالغًا وسيتم التعامل معها بكل جدية.

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