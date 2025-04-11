خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى، محافظة أسيوط تقرر التعريفة الجديدة لجميع المواصلات (صور)

قرر اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، داخل المحافظة وبين المراكز، مشددًا على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم إستغلال الجشعيين من التجار لزيادة أسعار الوقود.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز المورد لقمائن الطوب والبوتاجاز، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 مع الإبقاء على أسعار الغاز المستخدم في السيارات، والمازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير.

إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة

وقال محافظ أسيوط إن القرار نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف إدارة المرور بأسيوط وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير، وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالإشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

ولفت محافظ أسيوط انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة رقم (114) أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونص القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 15 جنيهًا والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 5 جنيهات و9.5 جنيها لمدينة أسيوط الجديدة و9.5 جنيهات لمدينة ناصر الجديدة والسرفيس داخل مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة 5 جنيهات بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 25 جنيها لديروط و19 جنيها للقوصية و11 جنيها لمنفلوط و11 جنيها لأبوتيج و15.5 جنيها لصدفا و20 جنيها للغنايم و11 جنيها لساحل سليم و15.5 جنيها للبدارى و8.5 جنيهًا لأبنوب و4.5 جنيهًا للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 207 جنيهًا لمحافظة القاهرة و34 جنيهًا لملوي و49 جنيهًا للمنيا و18 جنيهًا لطما و28 جنيهًا لطهطا و46 جنيهًا لسوهاج و45 جنيهًا للمراغة و76 جنيهًا للبلينا و74 جنيهًا لجرجا و76 جنيهًا لدار السلام و86 جنيهًا للوادي الجديد و95 جنيهًا لنجع حمادي و105 جنيهًا لقنا و200 جنيهًا للغردقة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بشأن تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى المرور والشئون القانونية والمواقف وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر البنزين والسولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع إستمرار إنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

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