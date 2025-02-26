بعد تسجيل أول حالة وفاة في أمريكا بسببها، أهم أعراض الحصبة وطرق الوقاية

توفي طفل غير ملقح في غرب تكساس بسبب الحصبة، وهذه هي أول حالة وفاة تحدث في تفشي المرض الحالي.

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن هذه هي أول حالة وفاة بسبب الحصبة في البلاد منذ عام 2015.

وقالت إدارة خدمات الصحة بولاية تكساس إن الطفل كان "في سن المدرسة" ولم يتم تطعيمه وتم نقل الطفل إلى المستشفى في لوبوك الأسبوع الماضي وثبتت إصابته بالحصبة بحسب Onlymyhealth.

وحتى 25 فبراير، تم تأكيد 124 حالة إصابة بالحصبة في تفشي المرض منذ أواخر يناير، ومن بين الحالات المبلغ عنها، معظمهم من الأطفال وتم نقل 18 شخصًا إلى المستشفى حتى الآن منذ تفشي المرض.

وانتشر مرض الحصبة على نطاق واسع في غرب تكساس، حيث تفصل بين المدن الصغيرة أراضٍ شاسعة مليئة بحقول النفط.

ما هو مرض الحصبة؟

والحصبة مرض شديد العدوى وخطير ينتقل عن طريق الهواء ويسببه فيروس يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة والوفاة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر بالرذاذ المُعدي أو عن طريق الانتشار في الهواء عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس.

يمكن أن يظل الفيروس معديًا في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب للمنطقة.

مرض الحصبة



ويقول قسم الصحة والصحة الاجتماعية إن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يمرضون سيحتاجون إلى رعاية في المستشفى وسيصاب واحد من كل 20 بالالتهاب الرئوي أثناء تفشي الحصبة.



يمكن أن تؤدي الحصبة، في حالات نادرة، إلى تورم الدماغ والوفاة، كما يمكن أن تسبب مضاعفات لدى النساء الحوامل، مثل الولادة المبكرة والأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة.



أعراض مرض الحصبة

تظهر الأعراض بعد أسبوع أو أسبوعين من تعرض الفرد للفيروس.



وتشمل الأعراض:

سيلان الأنف

السعال

عيون حمراء ودامعة

بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التطعيم على مستوى المجتمع هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الحصبة.

يجب تطعيم جميع الأطفال ضد الحصبة مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال وغير مكلف ويجب أن يتلقى الأطفال جرعتين من اللقاح للتأكد من أنهم محصنون.

و تُعطى الجرعة الأولى عادةً في عمر 9 أشهر في البلدان التي تنتشر فيها الحصبة و12-15 شهرًا في البلدان الأخرى كما يجب إعطاء الجرعة الثانية في وقت لاحق من الطفولة، عادةً في عمر 15-18 شهرًا"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



يتم إعطاء لقاح الحصبة إما بمفرده أو بالاشتراك مع لقاحات النكاف والحصبة الألمانية.

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